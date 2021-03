Yaphet Kotto, vilão de James Bond e ator de 'Alien', morre aos 81 anos

O ator Yaphet Kotto, que ganhou fama nos anos 1970 como vilão de James Bond em "Com 007 Viva e Deixe Morrer" e também por sua participação em "Alien, O Oitavo Passageiro", faleceu aos 81 anos.



Em um comunicado publicado no Facebook, sua esposa, Sinahon Thessa, descreveu o marido como uma "lenda".



"Você interpretou um vilão em alguns de seus filmes, mas para mim você é um verdadeiro herói e para muitas pessoas também", escreveu.



O agente Ryan Goldhar confirmou a morte em um e-mail à AFP, mas não revelou a causa do óbito.



Nascido em Nova York, filho de um pai imigrante camaronês e de uma enfermeira do Exército americano, Kotto estreou como ator profissional em 1960 em uma representação teatral da obra de Shakespeare "Otelo" no Harlem.



O ator foi muito elogiado por seus papéis, incluindo o primeiro vilão negro de James Bond - o ditador Dr. Kananga em "Com 007 Viva e Deixe Morrer" -, e recebeu uma indicação ao Emmy por sua interpretação do ditador de Uganda, Idi Amin, no filme para a TV "Raid on Entebbe".



Depois interpretou o engenheiro espacial Dennis Parker no clássico da ficção científica "Alien, O Oitavo Passageiro", de Ridley Scott, e lutou ao lado de Arnold Schwarzenegger no thriller distópico de 1987 "O Sobrevivente".



