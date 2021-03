Chile volta a confinar nove municípios de Santiago após alta nos casos de covid

O Chile mais uma vez impôs quarentena total a nove municípios de Santiago após registrar nesta segunda-feira (15), pelo quinto dia consecutivo, mais de 5.000 novos casos de coronavírus.



O aumento persistente no número de contágios ocorre quando o país está prestes a cumprir a grande meta de vacinar cinco milhões de pessoas - as de maior risco - com ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 antes de 30 de março.



"Estamos muito preocupados com o progresso e comportamento do vírus da covid-19 e observamos aumentos persistentes de casos nos últimos dias", informou o ministro da Saúde, Enrique Paris, durante o relatório diário.



Para esta segunda-feira, foram registrados 5.117 novos infectados, enquanto o número total de casos chegou a 896.231 pessoas desde que o primeiro caso no país foi notificado, em 3 de março do ano passado.



Durante o dia, foram notificados 98 óbitos, de um total de 21.772 confirmados.



A última vez que foram superados 5 mil casos em cinco dias consecutivos ocorreu em meados de junho do ano passado, durante o pico da primeira onda da pandemia no país.



As nove comunas ou municípios de Santiago, em sua maioria da classe trabalhadora, entrarão em quarentena total a partir de quinta-feira. Outras 20 comunas do país também entrarão em quarentena a partir desse dia, dos quais 33% dos 19 milhões de habitantes do Chile deverão permanecer confinados.



Já na semana passada, as autoridades de Saúde decidiram impor a quarentena parcial (apenas nos finais de semana) para toda a região metropolitana, onde vivem 7,1 milhões de pessoas.



O país avança paralelamente em um bem-sucedido processo de vacinação, que mantém o Chile como líder na América Latina. O ministro Paris estima que 5 milhões de pessoas serão vacinadas esta semana.



A vacinação começou no Chile em 24 de março com profissionais de saúde e em 3 de fevereiro de forma massiva.



Até 30 de junho, a expectativa é de chegar a 15 milhões de pessoas.