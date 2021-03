A atividade manufatureira em Nova York subiu em março ao seu nível mais alto desde julho de 2020 e os preços pagos aos fornecedores estão no maior nível dos últimos dez anos, segundo o indicador mensal Empire State do Federal Reserve (Fed, Banco central americano).



O índice que mede as condições gerais da atividade foi estabelecido em 17,4 pontos (+5,3 pontos com relação a fevereiro), acima dos 15 pontos esperados pelos analistas. O banco central americano destacou em seu comunicado que "a atividade empresarial no estado de Nova York cresceu em um ritmo constante".



Um índice superior a zero indica que a atividade continua crescendo.