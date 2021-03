Três professores são sequestrados em novo ataque à escola na Nigéria

Três professores foram sequestrados em uma escola de ensino fundamental do Estado de Kaduna, em um novo ataque no norte da Nigéria, informaram as autoridades nesta segunda-feira (15).



Este é o último sequestro de uma série de ataques a escolas, dias depois de 39 estudantes serem sequestrados.



O chefe do Interior de Kaduna, Samuel Aruwan, disse em um comunicado que três professores foram retirados da escola primária em Birnin Gwari quando os alunos chegavam para começar o dia.



O governo "pode confirmar que três professores, Rabiu Salisu, Umar Hassan e Bala Adamu foram sequestrados", acrescentou.



Aruwan disse que os alunos "correram em meio ao desespero quando os bandidos invadiram o local em motocicletas".



"Nenhum aluno foi sequestrado na escola. Além dos três professores mencionados, nenhum trabalhador ou aluno da escola está desaparecido depois do ataque".



Este é o sexto ataque ou tentativa de ataque de escolas em menos de três meses no noroeste da Nigéria, onde grupos criminosos atacam cidades, roubam gado e praticam sequestros para pedir resgate.