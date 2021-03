"Mank" lidera indicações ao Oscar em ano de recordes para as mulheres

"Mank", ode em preto e branco de David Fincher a "Cidadão Kane", lidera a corrida pelo Oscar com 10 indicações, incluindo melhor filme e diretor, em uma edição do prêmio em que as mulheres bateram recordes.



O drama da Netflix sobre o roteirista de Hollywood Herman J. Mankiewicz supera outros seis filmes que receberam seis indicações cada, incluindo o road movie "Nomadland" e o drama de tribunal "Os 7 de Chicago".



Em um ano em que 70 mulheres receberam 76 indicações, um número sem precedentes, duas cineastas competem pela cobiçada estatueta de melhor direção: Chloe Zhao ("Nomadland") e Emerald Fennell ("Bela Vingança").



A cerimônia da 93ª edição do Oscar, o auge da temporada de prêmios de Hollywood, foi adiada para 25 de abril devido à pandemia de covid-19.



Zhao, nascida em Pequim, é a primeira mulher não branca indicada ao prêmio de direção.



Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago") teve que se conformar com a indicação a melhor roteiro adaptado. Além de Fincher, também foram indicados a melhor diretor o dinamarquês Thomas Vinterberg ("Druk - Mais Uma Rodada") e Lee Isaac Chung ("Minari").



Outro filme com seis indicações é o drama sobre os direitos civis "Judas e o Messias Negro", incluindo os nomes de Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield na categoria ator coadjuvante.



Os demais filmes com seis indicações são o drama de imigrantes coreano-americano "Minari, a comovente crônica sobre um idoso com demência "Meu Pai", pelo qual Anthony Hopkins foi indicado pela sexta vez na categoria melhor ator, e "O Som do Silêncio", sobre um baterista de rock que perde a audição.



Antes do anúncio das indicações, o presidente da Academia, David Rubin, confirmou que o Oscar acontecerá na histórica estação ferroviária Union Station de Los Angeles e no Teatro Dolby de Hollywood, a sede tradicional.



A atriz Priyanka Chopra Jonas e seu marido, o cantor pop Nick Jonas, anunciaram a lista de indicados em uma transmissão ao vivo de Londres.



- "Acostumados com o streaming" -



Nenhum filme de plataforma de streaming venceu até hoje o prêmio de maior prestígio da Academia: melhor filme.



Mas com a maioria das salas de cinema americanas fechadas desde março de 2020 devido à pandemia, várias estreias de grandes produções foram adiadas ou canceladas, deixando o campo aberto para obras muito variadas, uma situação que muitos analistas acreditam que favorecerá as plataformas de streaming Netflix e Amazon Prime.



O avanço do coronavírus também obrigou os quase 10.000 profissionais que decidem as indicações a assistir quase todos os filmes em disputa na própria plataforma de internet da Academia.



"Já estamos quase acostumados com o streaming", disse um dos eleitores, que tradicionalmente defendia a experiência de ver o filme na tela do cinema.



"É realmente assombroso o que pode acontecer em um ano. Nenhum de nós foi ao cinema", completou o integrante da Academia, que pediu anonimato.



Netflix lidera as indicações, não apenas como "Mank" e "Os 7 de Chicago", mas também com a "A Voz Suprema do Blues", sobre a cantora dos anos 1920 Getrude "Ma" Rainey.



O filme rendeu a Chadwick Boseman uma rara indicação póstuma de melhor ator - ele faleceu vítima de câncer em agosto. Boseman tinha chance de uma segunda indicação como ator coadjuvante por "Destacamento Blood" de Spike Lee, também do Netflix, mas o filme só vai disputar a estatueta de trilha sonora.



Além das seis indicações para "O Som do Silêncio", a Amazon Prime também recebeu três indicações por "Uma Noite em Miami" e duas pela comédia "Borat 2: Fita de Cinema Seguinte.



Apesar do avanço das plataformas, o grande favorito é "Nomadland", que venceu os principais prêmios nos festivais de Veneza e Toronto, além de ter dominado o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards.



Road movie intimista e contemplativo, o filme de Chloe Zhao foi produzido pela Searchlight, uma subsidiária da Disney que esteve por trás do triunfo no Oscar de "A Forma da Água" e "Birdman". E a campanha promocional teve a ótima ideia de incluir exibições privadas ao ar livre, o que pode ser uma vantagem.



Zhao é a primeira mulher a receber quatro indicações em apenas um ano: direção, montagem, roteiro original e como produtora na categoria melhor filme.



O diretor do filme "Contágio", Steven Soderbergh, produzirá a cerimônia deste ano, afetada pela pandemia, que terá um número recorde de candidatos potenciais (366) depois que a Academia decidiu admitir mais títulos de streaming e filmes que estrearam no início de 2021.



