Johnson apoia chefe da polícia de Londres após intervenção polêmica

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deu seu apoio nesta segunda-feira (15) à chefe da polícia de Londres após a controversa intervenção de seus agentes no sábado a uma homenagem à jovem cuja morte comoveu o Reino Unido.



A vigília, organizada devido à morte de Sarah Everard, uma executiva de 33 anos que desapareceu no início do mês quando voltava a pé para casa no sul de Londres, foi proibida pela polícia devido ao confinamento.



Ainda assim, dezenas de pessoas se reuniram no sábado à noite, o que gerou detenções e imagens impactantes de mulheres jovens algemadas pelos policiais.



Tudo isso se junta à comoção provocada pela notícia de que um policial de 48 anos está acusado pelo sequestro e assassinato de Everard. O homem está detido à espera de comparecer à Justiça na terça-feira.



Durante uma visita oficial, Johnson foi questionado se tinha plena confiança na chefe de Scotland Yard, Cressida Dick. "Sim", respondeu e acrescentou que a polícia está fazendo um "trabalho muito difícil".



"Mas está claro que as cenas que vimos foram muito perturbadoras", acrescentou, considerando "correto" que haja uma investigação sobre a resposta policial na noite de sábado.



"O país continua comovido e chocado com o que aconteceu com Sarah Everard e devemos fazer todo o possível para encontrar respostas", destacou o primeiro-ministro, que nesta segunda-feira à tarde deve presidir uma reunião de especialistas em crime e justiça para abordar a questão da segurança das mulheres.



O Parlamento britânico debate atualmente uma legislação para reforçar os poderes da polícia, que deve ser votada na terça-feira.



O grupo feminista Sisters Uncut, que denunciou a intervenção policial na manifestação em homenagem a Everard, se opôs ao projeto de lei afirmando que "dar mais poder à polícia vai aumentar a violência contra as mulheres".