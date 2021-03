Alemanha suspende vacinação com a AstraZeneca

A Alemanha está suspendendo o uso da vacina contra a covid-19 do laboratório anglo-sueco AstraZeneca "como medida preventiva" após a notificação de efeitos colaterais, anunciou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira.



O Instituto Médico Paul-Ehrlich, que assessora o governo, "acredita que outros exames (são) necessários" após a formação de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas na Europa, afirmou um porta-voz do ministério, enquanto vários países já tomaram tal medida.



Esta decisão ocorreu "após novas informações sobre trombose das veias cerebrais vinculadas à vacinação na Alemanha e Europa", de acordo com a mesma fonte.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) "decidirá se essas novas constatações (desses efeitos colaterais) vão repercutir na autorização da vacina", acrescentou o porta-voz.



O ministro da Saúde alemão Jens Spahn fará um discurso para a população hoje à tarde.



Há uma semana, vários países suspenderam a vacinação da AstraZeneca após constatarem sérios problemas sanguíneos em alguns vacinados.



A Áustria foi o primeiro, suspendendo um lote de vacinas em 8 de março por causa da morte de uma enfermeira que recebeu uma dose da AstraZeneca. A mulher, de 49 anos, morreu por uma má coagulação sanguínea.



Depois, outros países - entre eles a Itália - suspenderam alguns lotes isolados. Vários países escandinavos (Dinamarca, Noruega e Islândia) foram mais longe e suspenderam todas as vacinas da AstraZeneca, seguidos pela Holanda no domingo.



A vacina da AstraZeneca é uma das três usadas na Alemanha, enquanto uma quarta - a da Johnson & Johnson - já recebeu a aprovação das autoridades europeias e será distribuída entre meados e final de abril, de acordo com o ministro da Saúde.



