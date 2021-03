"Mank", um drama biográfico sobre o roteirista de Hollywood Herman J. Mankiewicz, lidera a corrida pelo Oscar, com 10 indicações, anunciadas nesta segunda-feira.



Seis filmes receberam seis indicações cada: "Meu Pai", "Judas e o Messias Negro", "Minari", "Nomadland", "O Som do Silêncio" e "Os 7 de Chicago".



A cerimônia do Oscar está programada para 25 de abril em Hollywood.