COVID-19: médicos de UTIs na Alemanha pedem volta do confinamento

(foto: AFP / Ina FASSBENDER)

A associação alemã de médicos das unidades de terapia intensiva pediu, nesta segunda-feira (15/03), a volta imediata deseveras para enfrentar a terceira onda de COVID-19, depois da flexibilização adotada pelas autoridades."Segundo os dados de que dispomos e por causa dada variante britânica, defendemos veementemente uma volta a um confinamento a partir de agora para, simplesmente, evitar uma terceira onda forte" de COVID-19, declarou o diretor científico da associação de médicos de cuidados intensivos, Christian Karagiannidis, à rádio pública alemã.Se o governo e as regiões não restabeleceremrestrições mais severas, o número de pacientes em terapia intensiva pode alcançar, rapidamente, "5 mil ou 6 mil", se "dermos aoa chance de se propagar", advertiu Karagiannidis na rádio RBB.Hoje, as unidades de terapia intensiva atendem 2.800 pacientes.As autoridades sanitárias alemãs vêm alertando, há vários dias, sobre o impacto de uma terceira onda da pandemia, vinculada à propagação da cepa de COVID-19 inicialmente detectada no Reino Unido. Esta variante fez o número de casos disparar.Na Alemanha, continuam sendo aplicadas importantes, como o fechamento de bares, restaurantes, espaços culturais e esportivos, assim como lojas consideradas não essenciais.Escolas e jardins de infância reabriram no final de fevereiro, mas com grupos reduzidos pela metade.Regras sobre o contato interpessoal foram flexibilizadas pelas