O líder do partido de esquerda radical Podemos, Pablo Iglesias, anunciou nesta segunda-feira (15) que deixará seu cargo de vice-presidente no governo espanhol para disputar a presidência regional de Madri nas eleições de 4 de maio.



"Vou me candidatar às eleições de 4 de maio próximo na Comunidade de Madri", hoje controlada pela direita, afirma Iglesias em um vídeo publicado em suas redes sociais.



Na gravação, ele diz ter informado ao presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, sua "decisão de deixar o cargo no governo quando a campanha começar".