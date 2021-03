Volkswagen anuncia plano de supressão de empregos

A gigante do automobilismo Volkswagen anunciou neste domingo (14) um plano de supressão de empregos que poderia afetar até 5.000 postos de trabalho até o final de 2023, como parte de seu programa de transição para a fabricação de carros elétricos.



O grupo alemão informou em um comunicado sobre um acordo alcançado com o comitê da empresa sobre "um conjunto de medidas de regulamentação por idade" de sua força de trabalho.



A Volkswagen espera que "até 900 empregados" optem pela aposentadoria antecipada a curto prazo, e entre 2.000 e 4.000 pessoas deixem a empresa durante a interrupção progressiva da atividade.



A eliminação desses empregos deveria "contribuir de forma importante para uma gestão rigorosa dos custos", explicou o grupo, imerso em uma custosa transformação para a produção de veículos elétricos e, a longo prazo, veículos autônomos.



O novo plano de demissões completas uma redução de até 7.000 empregos anunciado em 2019 pela marca líder do grupo, VW.



