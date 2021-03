Confira a vacinação anticovid dos professores ao redor do mundo

A recomendação de vacinação anticovid prioritária aos professores feita em dezembro pela Unicef teve uma recepção muito desigual no mundo. Aplicada pela Itália, Portugal e Estados Unidos, enquanto países como Peru, França ou Noruega optaram por outros critérios de saúde.



- Chile -



O Chile começou a vacinar seus professores em meados de fevereiro com o objetivo de reabrir escolas no início do ano letivo em 1º de março.



Mais de 513.600 professores, auxiliares, educadores de infância, gestores de educação, diretores de escolas e funcionários de cantinas devem receber a vacina.



- Peru -



O Peru, que enfrenta uma escassez de vacinas, não planejou incluir professores na primeira fase de vacinação, que inclui profissionais da da saúde, militares e pessoas com mais de 80 anos. O motivo da exclusão é que as aulas não são presenciais, devido ao alto índice de infecção.



- Espanha -



Os professores do ensino fundamental e médio começaram a ser imunizados no final de fevereiro, mas fazem parte do segundo grupo de vacinação, depois da prioridade dada aos trabalhadores da saúde. A Espanha não fechou suas escolas desde o início do ano letivo em setembro.



- Estados Unidos -



Nos Estados Unidos, onde cada estado administra sua própria campanha de vacinação, os professores estão entre os grupos prioritários, depois dos trabalhadores de saúde e asilos.



- França -



A França não escolheu priorizar seus 900.000 professores. A vacinação contra covid-19 é reservada para maiores de 75 anos, profissionais de saúde e pessoas anos com comorbidades.



- Itália -



Os professores estão entre as categorias prioritárias. Até sexta-feira, 532.050 professores e funcionários de escolas receberam pelo menos uma dose do medicamento, das 6,2 milhões de doses administradas no país em todas as categorias, segundo o Ministério da Saúde.



- Alemanha -



Na Alemanha, onde a educação é responsabilidade dos estados regionais, o ministro da Saúde e os chefes das "terras" concordaram que os professores primários têm prioridade na vacinação.



Em Mecklenburg-Pomerânia Ocidental, começaram as vacinações dos professores. Na Baixa Saxônia, as autoridades de saúde deram seu sinal verde para professores do ensino fundamental. Na Baviera, a previsão é que seja em abril.



- Portugal -



Em Portugal, os professores e funcionários das escolas foram incluídos esta quarta-feira na lista de prioridades anunciada pelas autoridades sanitárias. No momento, a vacinação não foi iniciada.