Lituânia suspende padre acusado de estupro nos EUA

A Igreja Católica lituana suspendeu das funções neste sábado (13) um padre acusado de estupro contra um menor de idade nos Estados Unidos há dez anos.



Um adolescente do estado de Michigan (nordeste) denunciou a arquidiocese de Detroit e uma escola católica, os quais acusou de negligência com suas acusações de estupro.



O arcebispo de Vilna, Gintaras Grusas, disse que o padre rejeita as acusações, mas que foi suspenso como medida de precaução.



O padre voltou dos Estados Unidos em 2014 e trabalhava em Vilna. Nunca foi acusado na Lituânia deste tipo de crime, afirmou o arcebispo aos jornalistas.



O jornal Detroit News informou nesta semana que a denúncia remete a três anos atrás.



O jovem, que nessa época tinha 8 anos, afirma que o padre o agrediu sexualmente depois de drogá-lo com dois comprimidos.