Evo Morales pede sanções para responsáveis do 'golpe de Estado' na Bolívia

O ex-presidente esquerdista da Bolívia Evo Morales pediu neste sábado (13) que se "investigue e sancione os autores e cúmplices" do que denunciou como um golpe de Estado contra ele, após a prisão por sedição de sua sucessora interina Jeanine Áñez.



"Por justiça e verdade para as 36 vítimas fatais, os mais de 800 feridos e mais de 1.500 detidos ilegalmente no golpe de Estado. Que se investigue e sancione os autores e cúmplices da ditadura que abalou a economia e prejudicou a vida e a democracia na Bolívia", escreveu Morales em sua conta do Twitter.



Por ordem do Ministério Público, Áñez - advogada e política de direita de 53 años - foi presa neste sábado devido a uma denúncia apresentada em dezembro por Lidia Patty, ex-legisladora do governante Movimento Ao Socialismo (MAS, esquerda), de Morales.



Segundo a denúncia, Áñez, junto ao líder da região de Santa Cruz (leste), Luis Fernando Camacho e vários ex-ministros, ex-militares, ex-policiais e civis, promoveram a queda de Morales em novembro de 2019, após 14 anos no poder.