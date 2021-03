Sri Lanka proíbe a burca e endurece combate ao extremismo

O Sri Lanka anunciou neste sábado (13) que proibirá a burca e que aplicará uma severa legislação anti-terrorista para combater o extremismo islâmico, incluindo a prisão de até dois anos para "desradicalizar" um suspeito.



O uso do véu integral já havia sido suspenso temporariamente em abril de 2019, após uma série de atentados atribuídos aos extremistas locais.



A burca, que cobre a mulher dos pés à cabeça, "é algo que afeta diretamente a nossa segurança nacional", declarou o ministro da Segurança Pública, Sarath Weerasekera.



"Esta vestimenta chegou ao Sri Lanka recentemente. É um símbolo do extremismo religioso", acrescentou.



A proibição definitiva precisa ser aprovada pelo Parlamento, onde o governo dispõe de uma ampla maioria.



O presidente Gotabaya Rajapaksa promulgou as regras que permitem a prisão de qualquer suspeito que cause "atos de violência ou que perturbe o clima religioso, racial ou comunitário".



O decreto se baseia na severa legislação anti-terrorista do país, que foi denunciada por organizações não-governamentais locais e internacionais.



Rajapaksa chegou ao poder com a promessa de combater o radicalismo islâmico.