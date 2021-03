Quatro mortos em acidente de avião militar no Cazaquistão

Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram feridas neste sábado (13) depois que um avião militar caiu quando tentava pousar em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, informaram as autoridades.



"Segundo os dados preliminares, quatro pessoas morreram e dois feridos foram enviados ao hospital mais próximo", disse o ministério de Emergências em um comunicado.



O avião se dirigia para Almaty saindo da capital, Nur Sultán, disse o ministério do país centro-asiático.



A agência de notícias russa Interfax informou que o avião pertencia ao comitê de segurança nacional do Cazaquistão, um sucessor do KGB da era soviética, que controla o serviço nacional de fronteiras.



Em dezembro de 2019, uma dúzia de cerca de cem passageiros morreram durante um pouso forçado em condições de nevoeiro semelhantes perto do mesmo aeroporto.



A companhia Bek Air que operava o avião não voou desde então e teve a licença revogada no ano passado.