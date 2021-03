Cancelada a manifestação em homenagem à jovem de Londres sequestrada e assassinada

Os organizadores de uma manifestação em homenagem a Sarah Everard, uma mulher londrina sequestrada e assassinada quando voltava para casa, desistiram de manter o evento previsto para este sábado (13) em Londres por conta da rejeição da polícia devido às restrições contra o coronavírus.



"Devido à falta de compromisso construtivo de parte da Polícia Metropolitana, não podemos deixar que a manifestação desta tarde aconteça", declarou neste sábado no Twitter o movimento "Reclaim these streets".



O movimento estabeleceu como objetivo arrecadar 320.000 libras (372.000 euros, 446.000 dólares) para causas a favor das mulheres, equivalentes à multa de 10.000 libras que podem receber os organizadores multiplicada pelo número de lugares onde iam acontecer as mobilizações.



Na sexta-feira, um policial foi acusado de sequestro e homicídio após a identificação do corpo da mulher, desaparecida em 3 de março, em um caso que comoveu o Reino Unido. Na quinta-feira, a deputada Jess Phillips leu no Parlamento os nomes de 118 mulheres assassinadas no ano passado no país.



