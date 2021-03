EUA supera as 100 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19 (oficial)

Família de George Floyd fecha acordo para receber US$ 27 milhões de indenização

Lagoa que agoniza no coração da Colômbia alerta para as mudanças climáticas

Com China na mira, EUA e aliados do Indo-Pacífico lançam plano de vacinação

Itália enfrenta terceira onda de coronavírus com novo confinamento

Nova cepa de ransomware tira proveito de falha de segurança do Microsoft Exchange

