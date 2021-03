Família de George Floyd fecha acordo para receber US$ 27 milhões de indenização

A família de George Floyd, cidadão negro morto por um policial no último 25 de maio, fechou um acordo civil com Minneapolis para receber uma indenização de US$ 27 milhões, informaram nesta sexta-feira a cidade americana e os representantes da vítima.



"Este é o maior acordo extrajudicial por um caso de morte injusta de um homem negro e envia uma mensagem poderosa de que a vida dos negros importa e de que a brutalidade policial contra pessoas de cor deve acabar", declararam os advogados da família em um comunicado sobre o acordo, que não encerra o processo penal contra o agente Derek Chauvin e três colegas pela morte de Floyd.



Chauvin imobilizou Floyd pressionando seu joelho contra o pescoço da vítima por nove minutos e a asfixiou, um incidente gravado em vídeo que comoveu os Estados Unidos e gerou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial. As manifestações foram replicadas em outras partes do mundo.



"A morte horrenda de George Floyd, da qual foram testemunhas milhares de pessoas em todo o mundo, gerou um desejo profundo de justiça e mudança", assinalou Ben Crump, principal advogado da família Floyd.



O acordo faz parte de um processo civil movido pela família em junho de 2020 contra a cidade e os quatro agentes envolvidos. No processo penal, que começou esta semana, Chauvin, que foi expulso da polícia, enfrenta três acusações: assassinato em terceiro grau, assassinato em segundo grau e homicídio culposo.



Um dos irmãos de Floyd, Rodney, declarou que o acordo "é um passo necessário" para que a família inicie um processo de encerramento. "O legado de George para aqueles que o amaram sempre será seu espírito de otimismo de que as coisas podem melhorar, e esperamos que esse acordo consiga isso."