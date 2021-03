Após vitória do plano de estímulo, Senado dos EUA pode se tornar o túmulo dos projetos de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou como uma "vitória histórica" a aprovação de seu plano de estímulo no Congresso.



Mas os democratas enfrentam uma perspectiva difícil com a distribuição 50-50 no Senado, o que pode dificultar projetos importantes para o governo.



Na quinta-feira, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, comemorou que, com as novas cadeiras democratas conquistadas há dois meses, "o cemitério legislativo acabou".



Mas com um equilíbrio precário de 50-50, que favorece os democratas já que a vice-presidente Kamala Harris tem o poder de votar em um desempate, uma manobra de bloqueio legislativo conhecida como "obstrução" ameaça encalhar qualquer projeto que não conte com o apoio de 60 senadores.



Na Câmara dos Deputados, vários projetos importantes da agenda de Biden já foram aprovados, entre eles, regras para limitar a compra de armas, proteger o direito de voto e dar garantias aos sindicatos.



Mas, por enquanto, esses projetos parecem destinados a morrer no Senado.



Embora haja esperança de acordo em questões como reforma policial ou limitação do acesso a armas, em um Congresso altamente dividido a perspectiva de convencer dez senadores republicanos parece altamente improvável.



- A luta contra o "obstrucionismo" -



O pacote de estímulos poderia ser aprovado por maioria simples porque os democratas utilizaram uma regra que permite evitar o bloqueio legislativo aos projetos considerados relevantes para o orçamento federal.



Mas o resto da agenda de Biden está ameaçada e vários democratas se manifestaram a favor da eliminação da "obstrucionismo".



Para Biden - que passou 36 anos no Senado e está familiarizado com essa manobra - a estratégia é evitar um confronto explosivo e tentar chegar a um acordo com os opositores.



"O presidente prefere não eliminar o 'obstrucionismo'", disse a porta-voz da Casa Branca Jen Psaki nesta semana.



No centro do debate está o senador democrata Joe Manchin, um moderado que joga suas cartas políticas com posições enviesadas para a direita e que representa um estado conservador como a Virgínia Ocidental.



Quando questionado na semana passada sobre a possibilidade de se livrar dessa tradição de bloqueio, ele foi exaustivo. "Nunca!", Ele gritou para os repórteres. "Meu Deus, você não entende o que significa nunca?"



- Uma caixa de Pandora -



Por muito tempo, o Senado nunca impôs um limite para a duração dos debates e às vezes esse vácuo era usado pelos parlamentares para alongar indefinidamente o processo e impedir a votação. Isto é "obstrucionismo".



Desde 2017, existe um procedimento que permite encerrar o debate se forem obtidos 60 votos.



Em 2013, os democratas optaram por um movimento processual "nuclear" de reduzir o limite de 60 votos para 51 quando se trata de candidatos à nomeação para o gabinete e para confirmar alguns membros do poder legislativo.



Em 2017, os republicanos se voltaram para essa opção "nuclear" para reduzir o quórum necessário para avançar o processo de confirmação dos juízes da Suprema Corte, gerando indignação entre os democratas.



Manchin - que é o democrata mais conservador de toda a bancada - reiterou suas advertências sobre o perigo de abrir uma caixa de Pandora no "obstrucionismo".



"O que quer que eles façam - o que você acha que pode fazer usando regras e procedimentos - pode ser devolvido a eles e prejudicá-los", alertou ele em declarações ao jornal The Hill.