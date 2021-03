EMA: alergias graves adicionadas a possíveis efeitos colaterais da vacina da AstraZeneca

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sugeriu nesta sexta-feira o acréscimo de alergias graves à lista de possíveis efeitos colaterais da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, após a detecção de reações deste tipo no Reino Unido.



Isto acontece depois que vários países anunciaram a suspensão do uso do fármaco da AstraZeneca, alegando o o princípio de "precaução", diante de casos graves de coágulos em algumas pessoas vacinadas.



A agência reguladora da União Europeia (UE) com sede em Amsterdã indicou, no entanto, que a vacina da AstraZeneca poderia continuar sendo utilizada.



Em seu comunicado desta sexta-feira, a EMA afirma ter "recomendado uma atualização da informação sobre o produto que inclua anafilaxia e hipersensibilidade (reações alérgicas) como efeitos colaterais".



A recomendação "se baseia em uma análise de 41 possíveis casos de anafilaxia observados em quase cinco milhões de vacinações no Reino Unido", explicou a agência, cujo comitê é responsável por avaliar os riscos dos medicamentos.



"Após uma análise profunda dos dados, (o comitê) considerou que havia uma relação provável com a vacina em pelo menos alguns dos casos", completou.



A EMA explicou, no entanto, que a anafilaxia, ou o que chama de "reações alérgicas graves", já é "um efeito colateral conhecido que pode acontecer, de forma muito rara, com as vacinas".



As informações sobre o fármaco já indicam que as pessoas vacinadas devem permanecer sob "estreita vigilância durante ao menos 15 minutos" após sua aplicação, em caso de reações alérgicas.



ASTRAZENECA