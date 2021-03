Australiano Mathias Cormann é eleito secretário-geral da OCDE

O australiano Mathias Cormann foi eleito, nesta sexta-feira (12), secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pelos embaixadores dos 37 países que a compõem, disseram à AFP fontes próximas à entidade.



Cormann, de 51 anos e ex-ministro das Finanças de seu país, foi eleito "por uma pequena maioria durante uma reunião dos chefes de delegação", à frente da sueca Cecilia Malmström, ex-comissária europeia do Comércio, acrescentaram as fontes.



A votação deve ser validada pelo conselho de administração da organização sediada em Paris, que se reunirá na terça-feira.



O novo secretário-geral assumirá o cargo em junho.



A luta contra as mudanças climáticas, em particular através dos impostos, será o centro do seu mandato.



A entidade que agrupa os países ricos do planeta completou 60 anos em 2020.



Mathias Cormann não era o favorito para substituir o mexicano Ángel Gurría, que ocupa o cargo há 15 anos, por conta de sua posição, considerada cética em relação às mudanças climáticas.