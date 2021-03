Treze dos foragidos mais procurados da América Latina são presos em operação da Interpol

Treze dos fugitivos mais procurados da América Latina foram presos em uma operação coordenada pela Interpol que envolveu oito países da região, anunciou nesta sexta-feira (12) a organização internacional de polícia criminal.



Os foragidos, procurados por crimes graves, como homicídio, sequestro ou violência sexual, estavam todos sob notificação vermelha da Interpol.



As prisões ocorreram entre 22 de fevereiro e 5 de março, com a participação da polícias da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Panamá e Peru.



Em comunicado, a instituição com sede em Paris destacou a prisão de um fugitivo procurado no Peru por exploração sexual de menores e tráfico de pessoas que foi detido pela polícia argentina.



Também citou o caso de Inga Molina, que estava na lista de foragidos mais procurados do Equador desde 2018, acusado de estupro.



A princípio, pensava-se que ele havia fugido para o exterior, mas os investigadores conseguiram localizá-lo e detê-lo em Quito graças a escutas telefônicas.



O chefe de uma rede internacional de tráfico de drogas, procurado pelo Brasil após uma série de apreensões, também foi preso pela polícia boliviana em Santa Cruz de la Sierra.



"Esses resultados só são possíveis graças à rede permanente EL PAcCTO, que foi criada ao longo do tempo entre os investigadores nacionais", disse Stephen Kavanagh, diretor executivo dos serviços policiais da Interpol, citado no comunicado.



"A cada ano, essa rede se fortalece e fica ainda mais difícil para os criminosos escaparem da justiça fugindo de um país latino-americano para outro", acrescentou Kavanagh.



EL PAcCTO é um programa de cooperação financiado pela União Europeia que visa fortalecer as capacidades e facilitar a cooperação internacional.



Sua associação com a Interpol visa criar e desenvolver um mecanismo permanente para investigações de fugitivos em toda a América Latina.



Lançado em 2018, já permitiu localizar e prender 79 fugitivos.