Governo interino afegão deve incluir talibãs, diz Moscou

A Rússia se mostrou, nesta sexta-feira (12), favorável a que se forme no Afeganistão uma "administração" interina que inclua os talibãs, dias antes de uma rodada de negociações afegãs em Moscou, na qual este grupo estará representado.



"A formação de um governo interino inclusivo deve ser a solução lógica para o problema de integrar os talibãs na vida política do Afeganistão", disse à imprensa a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova.



A reunião interafegã de Moscou, da qual também participam China, Paquistão e Estados Unidos, acontece no momento em que Washington tenta reativar essas negociações.



Recentemente, os Estados Unidos submeteram uma nova proposta de paz às autoridades afegãs e aos talibãs, ante a proximidade do prazo de 1o de maio. Nesta data, os militares americanos poderão deixar o Afeganistão.



Este plano prevê a criação de um "novo governo inclusivo", segundo uma carta do secretário de Estado americano, Antony Blinken, revelada pela imprensa local.



Na segunda-feira, Washington pediu uma "aceleração" do processo de paz no Afeganistão, ao considerar que os avanços são "possíveis".



A Turquia também deve sediar conversas de paz afegãs em Istambul no próximo mês, conforme anúncio, nesta sexta-feira, de seu ministro das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.