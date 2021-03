Turquia e Egito retomam contatos diplomáticos, anuncia Ancara

Turquia e Egito retomaram os "contatos diplomáticos" pela primeira vez desde que romperam suas relações em 2013, após a destituição do presidente egípcio, Mohamed Mursi - declarou o chefe da diplomacia turca nesta sexta-feira (12).



"Temos contatos com o Egito no nível dos serviços de Inteligência e do Ministério das Relações Exteriores. Os contatos já começaram no nível diplomático", disse Mevlüt Cavusoglu à agência de notícias estatal turca Anadolu.



Segundo o ministro turco, a retomada das relações está sendo feita "pouco a pouco" e seguindo um "roteiro".



"Não houve condições prévias por parte dos egípcios. Nós também não fizemos. Mas, como as relações estiveram interrompidas há anos, não é fácil agir como se nada tivesse acontecido", explicou.



As relações entre Ancara e Cairo têm sido muito tensas desde a queda em 2013 do primeiro presidente egípcio eleito democraticamente, Mohamed Mursi, membro da Irmandade Muçulmana e apoiado pela Turquia.



Em diversas ocasiões, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chamou o atual líder egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, de "líder golpista", mas suavizou suas críticas nos últimos meses.



- Romper o isolamento



Nas últimas semanas, Ancara multiplicou suas declarações conciliadoras em relação ao Cairo.



No início de março, o chefe da diplomacia turca disse estar "disposto" a negociar um acordo de delimitação marítima com o Egito no Mediterrâneo oriental, uma área rica em petróleo.



Chipre, Grécia, Egito, Israel, Jordânia, Itália e os Territórios Palestinos criaram o "Fórum do Gás no Mediterrâneo Oriental" em 2019, excluindo a Turquia.



Diante dessa iniciativa, Ancara multiplicou suas missões unilaterais de exploração de recursos de gás desde o ano passado, provocando a ira de seus vizinhos.



Em agosto passado, Egito e Grécia assinaram um acordo que delimita suas fronteiras marítimas, no momento em que Ancara e Atenas viviam um período de grande tensão em torno da questão dos hidrocarbonetos nas águas do Mediterrâneo.



Além do Egito, a Turquia se esforça para melhorar suas relações com outros países da bacia do Mediterrâneo, como Grécia e Israel, assim como com as poderosas monarquias do Golfo, com Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em primeiro lugar.



"Não há razão para que nossas relações com a Arábia Saudita não melhorem", declarou Cavusoglu nesta sexta.



As relações entre Ancara e esses dois países se viram muito afetadas nos últimos anos pelo apoio da Turquia ao Catar, rival de ambos, e pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado de seu país em Istambul, em 2018.