Negociações de paz afegãs previstas para Istambul em abril

A Turquia prevê receber negociações de paz afegãs em Istambul no próximo mês, informou nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores do país, no momento em que o governo dos Estados Unidos tenta reativar as conversações.



A reunião de representantes do governo afegão e dos talibãs "está prevista para abril", declarou o chanceler turco Mevlüt Cavusoglu, citado pela agência estatal de notícias Anadolu.



"Estamos conversando sobre a data precisa e o teor do encontro", completou o ministro.



Washington apresentou recentemente uma nova proposta de paz às autoridades afegãs e aos talibãs, com a aproximação de 1º de maio, dia em que o governo dos Estados Unidos poderia retirar seus militares do Afeganistão.



Este plano prevê a criação de um "novo governo inclusivo", segundo uma carta do secretário Estado americano Antony Blinken revelada pela imprensa afegã.



Na segunda-feira, Washington pediu uma "aceleração" do processo de paz no Afeganistão, ao considerar que os progressos são "possíveis".



Para conseguir o que deseja, Washington propôs reativar as negociações de paz entre Cabul e os insurgentes talibãs "nas próximas semanas" na Turquia, assim como um período de "redução da violência" de 90 dias para evitar a tradicional ofensiva de primavera (hemisfério norte) dos talibãs.