Pagamentos diretos nos EUA começam neste fim de semana, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira que os americanos vão começar a receber pagamentos diretos de US$ 1,4 mil do governo federal já neste final de semana. As transferências fazem parte do pacote de estímulo fiscal de US$ 1,9 trilhão assinado pelo presidente Joe Biden nesta quinta-feira, 11.



"Estamos trabalhando duramente para primeiro liberar os pagamentos diretos", disse Yellen, em entrevista à rede de televisão americana NBC. "Os cheques, os pagamentos diretos de US$ 1,4 mil, os americanos vão vê-los nas suas contas bancárias neste fim de semana."



Questionada sobre um possível exagero do valor do pacote trilionário, a secretária do Tesouro afirmou que o montante é adequado para prover estímulo à economia do país. "Não queremos que as pessoas tenham cicatrizes de longos períodos de desemprego, que fiquem fora do mercado de trabalho porque as crianças estão fora da escola", disse.



Segundo Yellen, o governo trabalha para resolver na sequência outros problemas de longo prazo, como infraestrutura, educação e treinamento e mudança climática.