Governador de Nova York enfrenta risco crescente de processo de destituição

As chances de o governador de Nova York, Andrew Cuomo, enfrentar um processo de destituição parecem maiores do que nunca, depois que um dos líderes democratas do parlamento estadual, até pouco tempo atrás seu aliado, autorizou nesta quinta-feira a primeira fase do processo.



As dificuldades do poderoso governador, considerado por muitos um herói pela forma como conduziu a pandemia no ano passado, aumentaram consideravelmente desde ontem. O jornal local "Times Union" revelou que uma das funcionárias de Cuomo o havia acusado de colocar a mão sob sua blusa e tê-la tocado "de forma agressiva" no fim de 2020, na residência oficial.



Desde o mês passado, o governador, 63, cujo terceiro mandato termina no fim de 2022, está enfraquecido, depois que cinco mulheres o acusaram de assédio sexual ou comportamento impróprio. Mas as acusações de ontem são mais graves e podem ter consequências penais: o gabinete do governador teve que notificar a polícia, confirmou à AFP um de seus advogados.



As novas acusações fizeram com que 59 membros democratas do parlamento estadual de Nova York - que conta com 213 congressistas, a maioria democrata, como o governador - se unissem a dezenas de republicanos que já pediam publicamente o afastamento de Cuomo. Após recebê-los, o líder democrata da câmara baixa, Carl Heastie, informou hoje que autorizou "o Comitê Judicial da Câmara a abrir uma investigação de impugnação", primeiro passo para uma possível destituição do governador.



"As acusações contra o governador são graves", declarou Heastie. "O comitê poderá entrevistar as testemunhas, exigir documentos e analisar as provas." A investigação correrá paralelamente à anunciada pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James.



O governador ainda não reagiu ao anúncio. A destituição pelo parlamento de Nova York requer uma maioria simples na câmara baixa e dois terços na câmara alta. O último processo remonta a 1913.