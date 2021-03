Prisão perpétua para um homem que afogou os filhos autistas para receber seguro

Um morador da Califórnia foi condenado nesta quinta-feira (11) a 212 anos de prisão por matar seus dois filhos autistas, que morreram afogados depois que o pai jogou propositalmente o carro da família no mar, no porto de Los Angeles, para receber o dinheiro do seguro.



Ali Elmezayen, de 45 anos, esperou até 9 de abril de 2015, data em que expirou o prazo de carência da última das muitas apólices de seguro contratadas por sua família, para cometer o crime, disse a Promotoria de Los Angeles em uma declaração.



Na parte de trás de seu carro estavam seus filhos de 8 e 13 anos, ambos com uma forma grave de autismo, que usavam cinto de segurança quando caíram na água e se afogaram.



Rehab Diad, ex-esposa de Ali Elmezayen, que estava no banco da frente do veículo, não sabia nadar e poderia ter se afogado se um pescador não tivesse jogado uma boia para ela.



Ali Elmezayen saiu facilmente do carro pela janela que havia deixado aberta e nadou até o cais.



Após a morte dos filhos, ele arrecadou mais de US$ 260.000 de indenização do seguro contratado e investiu o valor na compra de imóveis no Egito, seu país de origem, e em um barco.



O juiz John F. Walter condenou Ali Elmezayen à pena máxima prevista em lei, destacando em sua sentença os "planos diabólicos" e "a natureza cruel e insensível de seus crimes".



"Ele é o mais falso e hábil mentiroso (...) Seu único arrependimento é ter sido pego", disse o juiz, que ordenou ao "assassino ganancioso" que devolvesse o dinheiro às seguradoras.



A Promotoria acredita que o homem planejou durante muito tempo matar seus filhos e sua esposa e que abusou física e emocionalmente dos três.



Entre julho de 2012 e março de 2012, Ali Elmezayen contratou apólices de seguro de vida para sua família com oito empresas diferentes, no valor total de mais de três milhões de dólares.