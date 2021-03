Plano de ajuda dos EUA é 'impulso considerável à economia global', diz FMI

O plano de alívio para a economia aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira (10), no total de US$ 1,9 trilhão, dará um "impulso considerável à economia global" - afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira.



"Vemos possíveis repercussões positivas para o crescimento global", disse o porta-voz do Fundo, Gerry Rice, em entrevista coletiva.



Para o funcionário, a maioria dos países deveria poder se beneficiar de "uma demanda americana mais sólida", mas pediu atenção para os riscos potenciais.



"Devemos estar atentos às ameaças e os países devem permanecer vigilantes e atentos a qualquer risco potencial, incluindo a possibilidade de mudanças bruscas nas taxas de juros".



Os mercados financeiros temem que um avanço da vacinação estimule expectativas de uma recuperação rápida, mas também medo de que se inicie uma espiral inflacionária que obrigue a Reserva Federal a subir as taxas antes que o esperado.



Rice afirmou que a Reserva Federal e outros bancos centrais devem continuar comunicando de uma forma "clara, assim como estão fazendo", sobre suas avaliações sobre a economia.



Também pediu transparência sobre as perspectivas dos emissores de cada país "sobre a compra de bens e a política sobre as taxas de juros, para evitar um endurecimento injustificado das condições financeiras".



O FMI vai atualizar suas previsões sobre a economia global no próximo mês, no início de sua reunião semestral.