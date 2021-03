J&J começará a entregar vacinas contra covid à UE na 2ª metade de abril

A Johnson & Johnson afirma que começará a realizar entregas de sua vacina contra a covid-19 na segunda metade de abril. A empresa afirma em comunicado que está comprometida a entregar 200 milhões de doses do imunizante ao bloco e também para Noruega e Islândia, somando-se tudo, no ano atual.



A J&J; celebra o fato de que sua vacina recebeu autorização para uso emergencial da União Europeia nesta quinta-feira, para pessoas a partir de 18 anos.



O imunizante é desenvolvido pelo braço farmacêutico da empresa, a Janssen.



A companhia lembra que, nos testes de fase 3, a vacina demonstrou 67% de redução dos casos de doenças com sintomas da covid-19 nos participantes que receberam o imunizante, em comparação com o grupo que tomou um placebo.



A vacina é ainda 85% eficaz na prevenção de casos mais graves em todas as regiões estudadas e mostra proteção contra hospitalização e morte relacionadas à doença a partir de 28 dias após a vacinação, diz a empresa.