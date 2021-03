Uma colagem do artista americano Beeple, um pioneiro do mercado de arte virtual, foi vendida por US$ 69,3 milhões, um recorde para uma obra digital - anunciou a casa de leilões Christie's, nesta quinta-feira (11).



A obra intitulada "Everydays: The First 5,000 Days", uma coleção de desenhos e animações feitos durante 5.000 dias consecutivos, coloca Mike Winkelmann, o nome real de Beeple, entre os três artistas mais caros do mundo em vida, em todos os suportes.