Em vídeo sem Trump, ex-presidentes dos EUA convidam população a se vacinar

Todos os ex-presidentes americanos ainda vivos, à exceção de Donald Trump, uniram-se em um vídeo, no qual pedem a seus concidadãos para se vacinarem contra a covid-19.



Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama - e as ex-primeiras-damas - aparecem em um anúncio de um minuto de duração que foi publicado nesta quinta-feira (11), apoiando a campanha de vacinação dos Estados Unidos. Na gravação, os ex-presidentes compartilham coisas de que sentem falta na vida antes da pandemia.



"Esta vacina significa esperança", diz Obama. "Vai proteger você e seus entes queridos desta perigosa e mortal doença", completa.



Obama continua, dizendo que sente falta de ver Marian - a mãe, de 83 anos, da ex-primeira-dama Michelle Obama - "para abraçá-la e vê-la em seu aniversário".



"Quero voltar a trabalhar e poder me movimentar", afirma Clinton.



Bush diz que mal pode esperar para ver sua equipe de beisebol, os Texas Rangers, jogar em um estádio lotado.



"Para nos livrarmos dessa pandemia, é importante que nossos cidadãos se vacinem", insiste Bush.



O vídeo mostra imagens dos oito ex-residentes da Casa Blanca sendo vacinados contra a covid-19.



Trump e sua esposa, Melania, estão ausentes no vídeo. O ex-presidente ficou famoso por subestimar o perigo da pandemia.



Ambos se vacinaram em janeiro, antes de deixarem a Casa Branca. Esta informação ficou semanas em segredo.



RANGERS INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB PLC