Pelo menos 20 pessoas morreram e 24 ficaram feridas nesta quinta-feira (11) no incêndio de uma fábrica têxtil nos subúrbios ao leste do Cairo, informaram fontes médicas e das forças de segurança à AFP.



Doze caminhões de bombeiros seguiram para o local da tragédia para apagar as chamas. A causa do incêndio ainda não foi determinada.



O Ministério Público anunciou uma equipe para investigar o incêndio.



O Egito foi cenário de vários incêndios nos últimos anos, resultado de imóveis construídos sem respeito às normas de segurança após o vazio institucional gerado pela revolução de 2011.