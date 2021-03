Agência reguladora europeia aprova vacina anticovid da Johnson & Johnson

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta quinta-feira (11) a vacina de apenas uma dose da Johnson & Johnson contra o coronavírus, que é a quarta a receber autorização na União Europeia.



"Esta é a primeira vacina que pode ser usada com apenas uma dose", afirmou em um comunicado Emer Cooke, diretora executiva da agência com sede em Amsterdã.



A decisão deve significar um impulso para o lento programa de vacinação da UE, mas as primeiras doses podem chegar aos países europeus apenas em abril.



O grupo farmacêutico americano J&J; solicitou em 16 de fevereiro a aprovação da vacina, desenvolvida por sua filial Janssen.



A UE já havia aprovado previamente três vacinas (Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca-Oxford) e outras três estão em processo de avaliação pela EMA (Novavax, CureVac e a russa Sputnik).