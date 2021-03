Nos EUA, nomeado de Biden para SEC é aprovado em comitê no Senado

A nomeação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a comissão de valores mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês), Gary Gensler, conseguiu apoio em um comitê no Senado, contando com votos de dois republicanos, tendo o placar de 14 favoráveis e dez contrários.



O comitê também votou, mas com empate, seguindo linhas partidárias, para avançar a nomeação de Rohit Chopra, que foi escolhido por Biden para chefiar o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB, na sigla em inglês).



Espera-se que os nomeados pelo governo Biden adotem uma abordagem mais dura para regulamentar e fiscalizar bancos, gestores de ativos e entidades que buscam arrecadar dinheiro de investidores públicos. Com maiorias mínimas no Congresso, os democratas buscam alavancar o poder das agências reguladoras para fazer avançar as prioridades da política interna, como o combate à mudança climática e a luta contra a desigualdade racial. Fonte: Dow Jones Newswires.