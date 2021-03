Petróleo sobe levemente após relatório sobre reservas nos EUA

Os preços do petróleo subiram levemente nesta quarta-feira (10) depois de um dia volátil, após o relatório semanal sobre as reservas de cru e de gasolina nos Estados Unidos.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em alta de 0,56%, a 67,90 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril subiu 0,67%, a 64,44 dólares.



"Os preços do petróleo cru variaram muito" durante o dia, constatou Edward Moya, da Oanda.



O relatório americano mostrou uma nova disparada de estoques na semana passada, com um aumento de 13,8 milhões de barris, ainda sob o impacto das perturbações climáticas de meados de fevereiro que paralisaram a produção no Texas.



Segundo Andrew Lebow, do Commodity Research Group, "as cifras são favoráveis aos preços".



"Mostram uma forte demanda pelos produtos leves, como a gasolina e o diesel. É um bom sinal, pouco antes da grande temporada de viagens" de carro, durante o verão boreal nos Estados Unidos, destacou.