Dow Jones fecha com recorde em Wall Street após aprovação de plano de estímulo

O índice Dow Jones Industrial Average fechou nesta quarta-feira (10) com recorde em Wall Street em um mercado que comemora a aprovação a aprovação do plano de estímulo da Casa Branca de 1,9 trilhão de dólares.



O Dow Jones subiu 1,46%, a 32.297,02 pontos. O S&P; 500 fechou em alta de 0,60%, a 3.898,81 unidades, enquanto o Nasdaq baixou 0,04%, a 13.068,81 pontos.



É a primeira vez que o índice principal da bolsa nova-iorquina supera os 32.000 pontos no fechamento.



Já em alta durante o dia, o Dow Jones acentuou seus ganhos depois da aprovação do pacote de ajuda proposto pelo presidente Joe Biden nesta quarta-feira no (10) Congresso.



Biden promulgará esta iniciativa, que inclui cheques de 1.400 dólares para milhões de americanos, créditos sobre impostos, ajudas a pequenas e médias empresas e para as escolas na sexta-feira.



O mercado antecipa que estas medidas impulsionarão um rápido retorno do crescimento e ajudarão setores mais dependentes da conjuntura, como companhias aéreas, do setor gastronômico e hoteleiro, bem como petroleiras, todos bem representados no Dow Jones.



"O mercado continua atrás da ideia de uma reabertura e da probabilidade de que os valores cíclicos sejam o bom lugar para investir", disse Patrick O'Hare, da Briefing.



Esta rotação setorial de ações prejudica os valores tecnológicos.