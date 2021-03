Fim do processo judicial na Alemanha contra ex-guarda nazista por motivos de saúde

Um ex-guarda de campo de concentração, de 96 anos, suspeito de cumplicidade em centenas de assassinatos, se livrará do julgamento por motivos de saúde, anunciou nesta quarta-feira (10) o tribunal alemão de Wuppertal.



Harry S., que foi acusado no mês de julho, terá que pagar os custos do processo judicial, que não foram revelados.



"A sala rejeitou a abertura do procedimento principal por razões jurídicas, já que (...) o acusado está definitivamente incapacitado para ser julgado devido ao seu estado de saúde", disse o tribunal em um comunicado.



"Devido ao seu estado físico, não é mais capaz de representar razoavelmente seus interesses dentro e fora do julgamento", acrescentou, afirmando ter seguido as recomendações de um médico especialista.



Harry S. é suspeito de ter trabalhado ao menos entre o final de junho de 1944 e final de abril de 1945 como guarda das SS no campo de concentração de Stutthof, localizado a 40 km da cidade de Gdansk, atualmente na Polônia. Como tal, era responsável por "garantir o transporte dos prisioneiros que chegavam continuamente".