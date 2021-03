Yahya Sinuar é reeleito líder do Hamas na Faixa de Gaza

O atual líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinuar, foi reeleito nesta quarta-feira (10), informaram fontes da organização.



Cinco membros do movimento islamita eram candidatos ao cargo de líder local da organização, que está no poder há 14 anos na Faixa de Gaza, um enclave palestino de dois milhões de pessoas, disseram as mesmas fontes.



"As eleições foram realizadas de forma justa, transparente e de acordo com as regras internas do movimento. O irmão Yahya Sinuar Abu Ibrahim foi eleito chefe do gabinete político do Hamas na Faixa de Gaza para 2021-2025", disse à AFP um responsável do movimento.



A liderança do Hamas iniciou em fevereiro consultas que lhe permitiram renovar o Majlis al-Shura, seu conselho consultivo, que por sua vez deveria eleger o chefe de seu gabinete político esta semana.



Preso por mais de vinte anos por Israel e libertado graças a uma troca de prisioneiros, Yahya Sinuar foi eleito em fevereiro de 2017 à frente do movimento islâmico que controla o território vizinho de Israel, que sujeita o pequeno enclave a um bloqueio desde 2007.



Esta votação dentro do Hamas ocorre poucas semanas antes das eleições legislativas em todos os Territórios Palestinos, programadas para maio.



Ao contrário da Faixa de Gaza, a Cisjordânia ocupada é administrada pela Autoridade Palestina de Mahmoud Abas.