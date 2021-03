COVID: Alasca é o 1º estado dos EUA a eliminar requisitos de vacinação

(foto: AFP / Mark RALSTON)

Alasca se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a eliminar as normas depara as imunizações, abrindo as vacinas para qualquer pessoa de 16 anos ou mais que viva ou trabalhe lá. O estado, um dos mais pobres do país, lidera ade sua população que recebeu duas doses da vacina: está em torno de 25%, segundo os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças americanos.As regiões do Alasca seou superam 90% das taxas de vacinação entre os idosos, disse o escritório do governador em um comunicado.E na área de Nome, mais de 60% dos moradores de 16 anos ou mais receberam ao menos uma, e foram administradas aproximadamente 291.000 doses em todo o estado."Este passo histórico é outro fato inédito nacional para o Alasca, mas não deveria ser uma surpresa", disse na terça-feira o governador Mike Dunleavy ao anunciar ados requisitos de prioridade."Desde o primeiro dia, sua resposta à pandemia foi sem dúvida a melhor do país", acrescentou.Os estados do país norte-americano separa vacinar mais grupos de idade e categorias de trabalhadores enquanto os Estados Unidos enfrentam o pior número de casos do mundo, com um total de mais de 520.000 mortes.Uma média de 2,2 milhões de pessoas se vacinaram por dia na semana, segundo a Casa Branca.