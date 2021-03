HRW pede investigação de explosões na Guiné Equatorial que deixaram mais de 105 mortos

As explosões em um campo militar e várias casas na Guiné Equatorial deixaram um número muito maior de vítimas que os 105 mortos e 615 feridos anunciados oficialmente, afirma a Human Rights Watch (HRW), que exigiu uma investigação internacional.



A organização destacou em um comunicado que o balanço real é "muito mais elevado" com base em depoimentos e no "número de corpos recuperados dos escombros" em Bata, a capital econômica do país.



Quatro explosões no domingo devastaram os edifícios do campo que abrigavam as forças especiais, os policiais e suas famílias. Também destruíram várias casas nos bairros próximos.



O governo responsabilizou funcionários do acampamento por terem armazenado os explosivos. Um agricultor teria iniciado incêndio mal controlado, que provocou a tragédia.