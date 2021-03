A presidente regional de Madri, a conservadora Isabel Díaz Ayuso, dissolveu seu governo e convocará eleições antecipadas, anunciou seu vice-presidente, Ignacio Aguado, do partido de centro-direita Ciudadanos, que governava a região da capital em coalizão com os conservadores.



Díaz Ayuso "decidiu renunciar a suas funções convocando eleições antecipadas", disse Aguado a repórteres.



A informação é anunciada após o Ciudadanos encerrar a coalizão de governo com os conservadores do Partido Popular na região de Murcia para tentar governar com os socialistas.