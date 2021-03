Pandemia provoca queda de 78% do lucro da Adidas em 2020

A marca esportiva alemã publicou nesta quarta-feira um lucro líquido em 2020 em forte retrocesso, provocado pela pandemia de coronavírus.



O lucro líquido do grupo alcançou no ano passado 432 milhões de euros (518 milhões de dólares), uma queda de 78% em ritmo anual.



As vendas registraram queda de 16% no ano passado, a 19,8 bilhões de euros (US$ 23,76 bilhões)



A Adidas anunciou em fevereiro que colocou à venda sua filial americana Reebok, que enfrenta dificuldades há vários anos.



Para 2021, quando mais de 95% das lojas da Adidas permanecem abertas no mundo, a marca espera melhorar "rapidamente" seus resultados, afirmou o CEO do grupo, o dinamarquês Kasper Rorsted.



ADIDAS



NIKE