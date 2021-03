ONU pede acesso urgente aos feridos em incêndio em centro de migrantes no Iêmen

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) pediu nesta quarta-feira "acesso humanitário urgente" aos migrantes feridos em um incêndio mortal no domingo passado no centro de retenção de Sanaa, capital do Iêmen, controlada pelos huthis.



Em um comunicado, além do pedido de acesso humanitário, a OIM pede a "libertação de todos os migrantes detidos" e que tenham asseguradas "possibilidades de deslocamento em condições de segurança".



De acordo com a OIM, 170 pessoas ficaram feridas, muitas em estado crítico. O incêndio matou pelo menos oito migrantes e guardas.



Analistas calculam que milhares de migrantes estão bloqueados no Iêmen, onde a guerra provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e o deslocamento de milhões.