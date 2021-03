Manifestação contra abusos da polícia termina em confronto na Grécia

Um policial grego ficou ferido na cabeça na noite desta terça-feira como resultado de um confronto ocorrido no subúrbio de Atenas durante uma manifestação de 5 mil pessoas contra os abusos policiais, anunciou a polícia.



O distúrbio começou quando 200 pessoas encapuzadas seguiram até a delegacia de Nea Smyrni, no subúrbio, onde um jovem foi agredido anteontem por um policial durante o controle do confinamento devido à pandemia. Os manifestantes lançaram pedras e coquetéis molotov contra a delegacia e incendiaram lixeiras. Policiais responderam com gás lacrimogêneo e jatos d'água.



Jornalistas foram atacados por manifestantes encapuzados e um policial que estava de moto ficou gravemente ferido na cabeça e foi levado para o hospital, segundo autoridades.



Na tarde do último domingo, na praça Nea Smyrni, a cinco quilômetros do centro de Atenas, um jovem foi agredido por um policial quando estava no chão e as imagens viralizaram. O principal partido opositor, Syriza, condenou "sem equívocos aqueles que, pela força, escolheram interferir em uma manifestação pacífica de milhares de moradores, estudantes, trabalhadores e comerciantes de Nea Smyrni".



A promotoria ordenou uma investigação preliminar, segundo uma fonte da Justiça. A polícia abriu uma investigação interna.