Julgamento pela morte de George Floyd começa nos EUA

O esperado processo contra o ex-policial branco Derek Chauvin, acusado de assassinar o negro americano George Floyd, começou nesta terça-feira(9) com a escolha dos jurados, nove meses após o incidente que provocou intenso debate sobre as desigualdades raciais nos Estados Unidos e no mundo.



O ex-policial de Minneapolis enfrenta duas acusações, uma por homicídio em segundo grau e outra por homicídio culposo, na morte de Floyd em 25 de maio.



O processo deveria começar na segunda-feira, mas foi adiado porque a promotoria quer acrescentar uma terceira acusação, a de homicídio em terceiro grau.



O juiz que presidiu a audiência, Peter Cahill, decidiu dar continuidade ao processo nesta terça-feira.



A acusação aguarda o pronunciamento de um tribunal de apelações que deve decidir se adiciona a nova acusação.



O vídeo gravado por um transeunte que presenciou a morte de Floyd, sufocado pela pressão do joelho de Chauvin em seu pescoço, chocou a sociedade americana e gerou uma onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial que abalou o país. As manifestações também foram replicadas em outras partes do mundo.



Esses protestos, alguns deles violentos, geraram um debate na sociedade sobre as desigualdades enfrentadas por negros e latinos nos Estados Unidos.



Um dos desafios da audiência é encontrar jurados imparciais para um caso judicial de tamanho apelo.



O magistrado começou nesta terça-feira a entrevistar jurados em potencial sobre o nível de conhecimento sobre o caso e que meios eles usaram para se informar.



O processo seletivo pode durar cerca de três semanas e estima-se que as discussões iniciais possam começar no dia 29 de março.