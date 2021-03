Entrevista de Harry e Meghan divide o Reino Unido de acordo com faixa etária

A explosiva entrevista concedida pelo príncipe Harry e sua esposa Meghan na televisão americana divide a opinião no Reino Unido, onde os jovens apoiam muito mais o casal, segundo uma pesquisada publicada nesta terça-feira (9).



Segundo esta pesquisa realizada pelo YouGov, 36% dos entrevistados disse apoiar a rainha Elizabeth II e a família real, enquanto 22% se posicionou a favor da ex-atriz americana e de seu marido, sexto na ordem de sucessão ao trono britânico, que vivem há um ano na Califórnia.



Mas o apoio aos duques de Sussex é mais forte entre os jovens de 18 a 24 anos (48%) do que entre os maiores de 65 (9%). Esses últimos são 55% a favor da família real, contra 15% dos mais jovens.



A divisão também é política: 38% dos eleitores do esquerdista Partido Trabalhista veem o casal com bons olhos, contra 15% que prefere a família real. Apenas 8% dos eleitores conservadores está a favor de Harry e Meghan, enquanto 64% apoia a coroa.



A pesquisa do YouGov, realizada com mais de 4.600 pessoas, revelou que 32% das opiniões sobre se o casal recebeu um tratamento justo ou injusto por parte da família real estão empatadas.



No entanto, 61% dos jovens de 18 a 24 anos considera que não eles receberam um tratamento justo, contra 15% dos maiores de 65 anos.



Harry e Meghan culparam a pressão midiática, o racismo e a incompreensão da família real pela sua saída da monarquia há um ano, lançando acusações polêmicas contra a realeza, em uma entrevista de duas horas com a estrela da televisão americana Oprah Winfrey.