UE e EUA reafirmam compromisso no combate a mudanças climáticas

A União Europeia e os Estados Unidos reafirmaram nesta terça-feira promessas de trabalhar em conjunto para combater as mudanças climáticas, durante visita a Bruxelas do enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. À imprensa, Kerry disse que o mundo enfrenta "uma grande crise", mas também que existe a oportunidade para avançar em novos produtos e tecnologias. "Não temos parceiros melhores que os nossos parceiros na Europa, na União Europeia", elogiou.



Ele foi recebido por Frans Timmermans, vice-presidente da UE e também comissário para Ação Climática do bloco.



Segundo ele, o governo do presidente Joe Biden tem dado provas de que os EUA "estão de volta" ao combate às mudanças climáticas, por exemplo ao retornar ao Acordo de Paris.



Timmermans também disse que as duas partes trabalharão juntas para que o encontro internacional sobre o clima marcado para novembro em Glasgow seja um sucesso.



Kerry comentou que os EUA desejam avançar "a partir do Acordo de Paris". Segundo ele, Biden sediará um encontro em abril com o clima como foco. "Esta década precisa ser a década da ação", afirmou o americano, cobrando também a participação da sociedade civil e da iniciativa privada para enfrentar o quadro.



Segundo Kerry, há análises econômicas que comprovam: "É mais caro para nossos países não responder ao problema do que enfrentá-lo."