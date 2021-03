Parlamento Europeu suspende imunidade de três eurodeputados catalães

O plenário do Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira a suspensão da imunidade parlamentar dos eurodeputados catalães Carles Puigdemont, Toni Comín e Clara Ponsatí, solicitados pela Espanha após a tentativa de independência da Catalunha em 2017.



A imunidade de Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, foi suspensa por 400 votos a favor e 248 contrários, além de 45 abstenções, enquanto as moções contra Comín e Ponsatí foram adotadas por 404 votos contra 247, com 42 abstenções, anunciou a mesa do plenário.



A decisão desta terça-feira não afeta no momento a situação dos três dirigentes catalães, que poderão continuar desempenhando suas funções de eurodeputados.



No episódio da tentativa de independência de 2017, Puigdemont era o presidente do governo catalão, Comín seu conselheiro regional (equivalente a ministro) de Saúde e Ponsatí a titular da Educação.



A suspensão da imunidade dos três era a condição condição necessária para que a justiça comum possa examinar os pedidos apresentados pelo Tribunal Supremo da Espanha, que exige o envio dos três para que sejam processados em seu país.



Em uma mensagem na segunda-feira, Puigdemont que a votação sobre a imunidade dos três definiria que "valores defendemos, que ideia de democracia temos e que futuro queremos construir na Europa".



Com a votação desta terça-feira, o caso de Puigdemont e Comín retorna à justiça da Bélgica, enquanto o de Ponsatí volta à justiça da Escócia, instâncias às quais a Espanha apresentou demandas de extradição.



Os três eurodeputados, no entanto, já anteciparam que levarão seus casos à principal instância legal do bloco, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).



A justiça espanhola acusa Puigdemont e Comín de sedição e desvio de fundos. Ponsatí é acusado apenas de sedição.



A defesa dos três eurodeputados alega erros de procedimento e de competência, ausência de provas e perseguição política.



A votação aconteceu na segunda-feira à noite, mas com as medidas de restrição adotadas pela pandemia aconteceu de forma virtual. Por isso, o resultado oficial foi anunciado apenas nesta terça-feira.



A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento havia recomendado no fim de fevereiro que o plenário suspendesse a imunidade dos três legisladores.



Os três maiores blocos políticos do Parlamento Europeu (o Grupo do Partido Popular, os Socialistas e Democratas, e os liberas do Renovar Europa) haviam antecipado que votariam pela suspensão da imunidade. As três bancadas representam 417 cadeiras de um total de 705.



Aamer Anwar, advogado de Ponsatí na Escócia, criticou no Twitter o "voto vergonhoso" do Parlamento e afirmou que a batalha continua.



O trâmite judicial, no entanto, não deve ser simples. em Janeiro, a justiça belga rejeitou um pedido espanhol de extradição de outro conselheiro catalão, Lluís Puig, que foi titular da pasta da Cultura e mora atualmente na Bélgica, alegando o "risco de violação de seus direitos fundamentais", questionando a assim a competência do Tribunal Supremo espanhol neste caso.



Em Madri, a ministra das Relações Exteriores, Arancha González Laya, afirmou que a votação do Parlamento Europeu destaca que "os problemas da Catalunha são resolvidos na Espanha, não são resolvidos na Europa".



A chefe da diplomacia espanhola afirmou que o governo "estende a mão a todas as forças políticas catalãs para buscar uma solução aos problemas da Catalunha por meio do diálogo e da negociação".



De acordo com González, a votação desta terça-feira também mostra respeito "ao trabalho da justiça espanhola" e reafirma a "solidez do Estado de direito de Espanha".